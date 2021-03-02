Son dakika haberleri | Düziçi Kaymakamı Almalı, ilçede koronavirüs tedbirlerini denetledi

Son dakika habere göre Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçede denetim yaptı.

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçede denetim yaptı. Kaymakam Almalı, cadde, sokak ve ilçe giriş-çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında gerçekleştirilen denetimde, polis ve vatandaşlarla sohbet ederek maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Almalı, gazetecilere, kontrollü normalleşme sürecinde tedbirlerden asla taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Düziçi, Polis, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Düziçi Kaymakamı Almalı, ilçede koronavirüs tedbirlerini denetledi - Son Dakika

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