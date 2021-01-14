Son dakika haberleri: e-Nabız uygulamasına Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi - Son Dakika

Vatandaşlar, uygulamaya eklenen "Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği" sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek.

Aşı takviminin işlemeye başlamasıyla Bakanlık, e-Nabız uygulamasını güncelleyerek aşıyla ilgili yeni özellikler ekledi.

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