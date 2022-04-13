Son dakika haberleri | Eber Gölü'nde yaşanan kuraklık hiç bu kadar bariz görünmemişti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Eber Gölü'nde yaşanan kuraklık hiç bu kadar bariz görünmemişti

13.04.2022 12:52
Son dakika haberleri | Eber Gölü'nde yaşanan kuraklık hiç bu kadar bariz görünmemişti

Son dakika gündem haberi: Türkiye'nin en önemli göllerinden birisi olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Eber Gölü'nün helikopter ile havadan çekilen fotoğrafları gölde yaşanan su çekilmesini gözler önüne sererken, fotoğraflar adeta yaşanan kuraklığın görünen yüzü oldu.

Türkiye'nin en önemli göllerinden birisi olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Eber Gölü'nün helikopter ile havadan çekilen fotoğrafları gölde yaşanan su çekilmesini gözler önüne sererken, fotoğraflar adeta yaşanan kuraklığın görünen yüzü oldu.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde Eber Gölü üzerinde uçuş yapan helikopterden gölün fotoğrafları da çekildi. Fotoğraf karelerine yansıyan görüntüler ise adeta görenlerin içini sızlattı. Gölde yaşanan su çekilmesinin bariz bir şekilde göründüğü fotoğraflar, uzun süredir bölgede yaşanan kuraklığında adeta görünen yüzü oldu.

(Gökten Ceylan/İHA)

Son dakika haberleri | Eber Gölü'nde yaşanan kuraklık hiç bu kadar bariz görünmemişti

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Karahisar, Türkiye, Eber, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Eber Gölü'nde yaşanan kuraklık hiç bu kadar bariz görünmemişti - Son Dakika


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