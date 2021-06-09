Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) adına arabuluculuk faaliyetlerinde bulunan eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, 24 Mayıs'taki darbenin ardından Cumhurbaşkanı Assimi Goita ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bamako'da yapılan görüşmede, geçiş sürecinin seyri ve kapsayıcı bir geçiş hükümetinin kurulmasına ilişkin konuların ele alındığı kaydedildi.

Mali'de darbenin arkasındaki isim olan Goita'nın 7 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı yemin töreni sonrasında beraberindeki heyetle ülkeye gelen Jonathan, 2 gün boyunca ECOWAS'ın sivil geçiş sürecine ilişkin tavsiyelerini aktaracak.

ECOWAS, 30 Mayıs'ta Gana'da düzenlediği olağanüstü zirvede, Goita'dan sivil bir başbakan ataması talebinde bulunmuştu.

Darbeden önce Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinde bulunan Goita, 24 Mayıs'taki darbeyle kendini cumhurbaşkanı ilan etmiş, 7 Haziran'da yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Goita'nın Başbakanlık makamına, 18 Ağustos 2020'deki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası için eylemler yapan M5-RFP isimli muhalefet platformunun öne çıkan isimlerinden Chogeul Maiga'yı getirmesi de ECOWAS tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

Gana'da 19 Haziran'da tekrar bir araya gelecek ECOWAS'ın ana talepleri arasında ev hapsinde tutulan eski Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin serbest bırakılması yer alıyor.

İkinci darbeden önce 22 Şubat 2022'de yapılacağı duyurulan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin belirlenen tarihte düzenlenip düzenlenmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Goita, 24 Mayıs'ta yapılan kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Ndaw ve Başbakan Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, akabinde kendisini cumhurbaşkanı ilan ederken, Ndaw ve Ouane ise 27 Mayıs'a kadar bir önceki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Keita'nın da tutulduğu Kati kışlasında alıkonulmuştu.

Ndaw ve Ouane, 27 Mayıs'tan bu yana hala ev hapsinde tutuluyor.

Uluslararası toplumdan yaptırım

Mali'nin üyesi olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlar 9 ay içinde yaşanan ikinci darbenin akabinde bu ülkeye yaptırım uygulama kararı almıştı.

ECOWAS ile Afrika Birliği ve Uluslararası Frankofoni Örgütü, Mali'nin üyeliğini askıya almıştı.

Fransa da Mali ile yürüttüğü ortak askeri operasyonları askıya aldığını duyurmuştu.