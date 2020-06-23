Son dakika haberleri: Ecrin Kurnaz cinayetinde baba, babaanne ve amca ile birlikte 6 kişi gözaltında - Son Dakika

Samsun Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, Vezirköprü ilçesinde 07 Mayıs 2019 tarihinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğunun belirlendiğini açıklarlarken, olayla ilgili baba, babaanne ve amcanın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili 'kasten öldürme' suçundan üvey babaanne H.K. ve üvey amca Ö.K., 'fuhşa teşvik' suçundan H.S., H.Ö. ve M.Y., 'kasten öldürme ve fuhşa teşvik' suçlarından üvey baba D.K. hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli şahısları gözaltına aldı. Şahısların sorgusuna başlandığı öğrenildi.

VEZİRKÖPRÜ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ AÇIKLAMASI

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: