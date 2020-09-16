Son dakika haberleri... Eczacı kadın ve ailesi Bağdat'ta evlerinde öldürüldü - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Kürt kökenli Eczacı Şilan Dara ve ailesinin evlerinde kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğü bildirildi.

Bağdat'ta AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Bağdat'ın merkezi Mansur bölgesinde dün akşam geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler aynı zamanda sivil aktivist olan Kürt kökenli Eczacı Şilan Dara ile babası ve annesini evlerinde kafalarına kurşun sıkarak öldürdü.

Bölge sakinleri, olay sonrası evde bulunan değerli eşyaların da aynı kişilerce çalındığını ifade etti.

Siyasi tasfiye olduğu iddia edilen olay hakkında güvenlik güçleri inceleme başlattı.