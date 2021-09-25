EDANAZ İLE IRMAK'IN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA - Son Dakika

KONYA'da, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu Edanaz Güngör (16) ile Irmak Altıntaş'ın (16) yaşamını yitirdiği kazanın mobese kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çarpışmanın etkisiyle 2 çocuğun araçtan fırladığı görülüyor.

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında, Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'nde meydana geldi. Abdülkadir Ö. (17) yönetimindeki 42 ATG 91 plakalı otomobil, kavşakta Bekir Eroğlu'nun (45) kullandığı 42 ABK 570 plakalı otomobille çarpıştı. Devriye görevindeyken kazayı gören bekçilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bekir Eroğlu, Abdülkadir Ö. ve yanındaki Oğuzhan B. (17) yaralandı, arkadaşları Edanaz Güngör kaza yerinde, Irmak Altıntaş da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

OTOMOBİLDEN FIRLAMIŞLAR

Kazanın mobese kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Abdülkadir Ö.?nün kullandığı otomobilin süratle yaklaştığı kavşakta Bekir Eroğlu'nun otomobiliyle çarpıştığı, Güngör ile Altıntaş'ın da araçtan fırladıkları anlar yer aldı.

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