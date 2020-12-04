Son dakika haberleri: Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Vatandaşlarımızın temizlik, maske ve mesafeye mutlak suretle uyması gerekiyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Vatandaşlarımızın temizlik, maske ve mesafeye mutlak suretle uyması gerekiyor"

04.12.2020 16:09
Son dakika haberleri: Edirne Belediye Başkanı Gürkan:

Bir son dakika haberine göre Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin aksatılmadan sürdürüldüğünü bildirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin aksatılmadan sürdürüldüğünü bildirdi.

Edirne Belediye Meclisi'nin aralık ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Gürkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 7 gündem ve 1 gündem dışı madde görüşülerek karara bağlandı.

Gürkan, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlkle uyulması gerektiğini belirtti.

Salgının etkisini göstermeye devam ettiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Belediyemizde de testleri pozitif çıkan arkadaşlarımız var. Bunun hizmetlere yansımadan atlatılması için arkadaşlarım bütün önlemleri, tedbirleri alıyorlar. 9 Mart tarihinde bu yana da Edirne Valimiz Ekrem Canalp başkanlığında bütün çalışmaları yaptık, yaklaşık 9 aydır kesintisiz olarak da yapmaya devam ediyoruz. Kurmuş olduğumuz ekipler hiç ara vermeden bugüne kadar devam etti, devam ediyor. Aşı ile ilgili olumlu gelişmeler var. İnşallah insanlık bu illetten bir önce kurtulur.

Ama bu noktada her yerde olduğu gibi esnaflarımızda, vatandaşlarımızda çok ciddi sıkıntılar var. Ama kuşkusuz sağlık her şeyin önünde. Biz 10 aydır sürdürdüğümüz tüm bu çalışmaları sürdürmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın 3 temel kurala temizlik, maske ve mesafeye mutlak suretle uyması gerekiyor."

"Ailenin yanında olacağız"

Gürkan, geçtiğimiz günlerde boşanma sürecindeki eşi tarafından öldürülen Nilay Karaarslan'a da Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Kadın hakları için yapılan çalışmaların aralıksız süreceğini belirten Gürkan, "Bu bir siyaset meselesi değil bu bir insan olma meselesidir. 2 evladı kaldı geriye, Nilay'ın anne ve babası tarafından bakılıyor, sahip çıkılıyor. Biz de kadın meclis üyelerimiz ile Edirne Belediyesi olarak bu anlamda üzerimize düşeni yapmayı buradan ilan ediyorum. Tamamıyla o ailenin yanında olacağız" diye konuştu.

Gürkan, 21 Aralık'ta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90'ncı yıl dönümünün salgın tedbirleri kapsamında kutlanacağını ifade etti.

Selahattin Gürkan, Recep Gürkan, Aralık, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Edirne Belediye Başkanı Gürkan: 'Vatandaşlarımızın temizlik, maske ve mesafeye mutlak suretle uyması gerekiyor' - Son Dakika


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