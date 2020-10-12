Son dakika haberleri! Edirne'de 12 ruhsatsız tabanca ve 85 mermi ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Edirne'de 12 ruhsatsız tabanca ve 85 mermi ele geçirildi
12.10.2020 10:44
Son dakika haberler: EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 12 ruhsatsız tabanca ve 85 mermi ele geçirildi.
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 12 ruhsatsız tabanca ve 85 mermi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik yaptıkları çalışmada Uzunköprü ilçesinde 12 ruhsatsız tabanca ve 85 mermi ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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