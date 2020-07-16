Son dakika haberleri! Edirne'de belediye bahçesinde Kovid-19 tedbirli nikah töreni - Son Dakika

Son dakika haberleri! Edirne'de belediye bahçesinde Kovid-19 tedbirli nikah töreni

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak belediye bahçesinde nikah kıyıldı.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak belediye bahçesinde nikah kıyıldı.

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Merve Kayabaşı ve Sefa Ar'ın nikahlarını kıyan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, salgın tedbirleri kapsamında nikah törenlerini açık alanda düzenlemeye başladıklarını söyledi.

İlk uygulamayı tarihi belediye binasının bahçesinde gerçekleştirdiklerini belirten Gürkan, "Merve ve Sefa'nın şansına ilk defa onlara denk geldi. Bence bu alan Türkiye'deki en güzel nikah alanı oldu. Niye? Hem tarihi belediye binası, tarihi merkez, arkada koskoca Selimiye Camisi." diye konuştu.

Normal yaşama geçildiğini ancak tedbirlere devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Bildiğimiz klasik anlamda onlarca, yüzlerce davetlilerin olduğu nikahları yapmıyorduk. En son dedik ki biz Türkiye'nin en muhteşem bahçelerinden birine sahibiz. Çünkü hem belediye binamız tarihi onun ötesinde arkamızda Osmanlı İmparatorluğu'nun en güzel camisi olan Mimar Koca Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi kalıyor. Bugün bahçemizde ilk nikahı kıydık, açık havada. Pandemi kurallarına uyarak, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak daha çok misafir kabul edilebiliyor bu nikahlara."

Merve Kayabaşı, Recep Gürkan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Edirne'de belediye bahçesinde Kovid-19 tedbirli nikah töreni - Son Dakika
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