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Son dakika haberleri: Edirne'de donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Edirne'de donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi

03.02.2022 10:25
Son dakika haberleri: Edirne'de donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi

Son dakika haberi... EDİRNE'nin İpsala ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve soğuktan donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve soğuktan donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi.

İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün Yunanistan tarafından geri itilen 22 kaçak göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetti. Bölgede çalışma başlatan jandarma, polis ve AFAD ekipleri, 4 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaştı. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kamuoyuna üzüntü ile duyurulur" denildi.Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.


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Yunanistan, İpsala, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Edirne'de donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika


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