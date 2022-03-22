Son dakika haberleri! Edirne'de eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Edirne'de eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

22.03.2022 20:05
Son dakika haberleri! Edirne'de eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına giden S.A. ve kız arkadaşı A.Y. ile iş yeri sahibi H.T. ve yanındakiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.T, S.A'yı silahla bacağından vurdu.

Yaralanan S.A. olay yerine geldiği aracına binip kaçarken ters yöne girince Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

Yaralı S.A, polisin çağırdığı ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İş yerinde inceleme yapan polis, 2 tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.T. ve K.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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İspat Cami Mahallesi, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Edirne'de eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı - Son Dakika


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