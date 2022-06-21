Son dakika haberleri: Edirne'de evi ateşe verip annesinin yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Edirne'de evi ateşe verip annesinin yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen zanlı yakalandı

21.06.2022 00:24
Son dakika haberleri: Edirne'de evi ateşe verip annesinin yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen zanlı yakalandı

Son dakika haber: Edirne'de ateşe verdiği evde çıkan yangın sonucu annesinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi yakalandı.

Edirne'de ateşe verdiği evde çıkan yangın sonucu annesinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi yakalandı.

25 Kasım Stadyumu yakınlarında firari zanlı Ü.D'nin olduğunu görenler polise haber verdi.

Ekipler bölgede yaptıkları aramada pazar yerinde Ü.D'yi gözaltına aldı.

Olay

İddiaya göre Ü.D, Talatpaşa Mahallesi Jandarma Ahmet Bahçın Sokak'taki binada annesi S.B'nin ikinci kattaki evini yanıcı maddeyle ateşe vermiş, alevleri gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edilmişti. Yangın söndürülmüş, evden çıkarılan ve vücudunda yanıklar oluşan S.B, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Olay yerinden kaçan Ü.D'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

YORUMLAR
500
Annesinin de içinde olduğu evi benzin döküp yaktı! Olay sonrası söyledikleri ise daha korkunç Annesinin de içinde olduğu evi benzin döküp yaktı! Olay sonrası söyledikleri ise daha korkunç Annesi içerideyken evi ateşe verdi, 'Gidin söndürün' dedi (2) Annesi içerideyken evi ateşe verdi, 'Gidin söndürün' dedi (2)
Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Edirne'de evi ateşe verip annesinin yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:37 Zelenski, Afrika kıtasının, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın "rehinesi" olduğunu söyledi
00:34 Ünlü fenomen Erkan Porçay hakkında verilen 4 yıl 2 aylık ceza onandı
00:27 Akaryakıt fiyatları sonrası bu kez de otobüsçüler ile dolmuşçular kontak kapattı
00:23 Ronaldo'nun 2 milyon euroluk arabası kazaya karıştı! Araçta ciddi hasar oluştu
00:12 Tatilin keyfini oyuncu Ezgi Eyüboğlu, fotoğrafına konakladığı oteli de etiketleyince tatilini bedavaya getirdi
00:01 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: Sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'taymış
23:42 Gazeteci Haluk Yürekli Mesut Özil hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: Bu ülkede hükümet değişirse Türk olduğunu da unutacak
23:01 Memleket Partisi'nde istifa dalgası yaşanıyor! Olağanüstü kurultay kararı alındı
22:57 Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşma sağladı
22:44 Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme'ye veda etti! Kulüp yayınladığı videoyla beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 00:45:46. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Edirne'de evi ateşe verip annesinin yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement