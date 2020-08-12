Son dakika haberleri... Edirne'de FETÖ şüphelisi eski akademisyen tutuklandı - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:03

Kaynak: AA

Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi

Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan okulların başlamasıyla ilgili öneri: Yüz yüze eğitim en az 1 ay daha başlamamalı