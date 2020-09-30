Son dakika haberleri... Edirne'de FETÖ şüphelisi stajyer avukat gözaltına alındı - Son Dakika

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan stajyer avukat gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında stajyer avukat A.A hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alınan A.A, emniyete götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:43 - Kaynak: AA
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