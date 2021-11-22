Son dakika haberleri... Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kente getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanmasının" deşifresine yönelik soruşturma doğrultusunda İstanbul'da görevli vergi müfettişi A.G, Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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