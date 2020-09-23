Son dakika haberleri... Edirne'de hastaneye getirilen 23 günlük bebek yaşamını yitirdi - Son Dakika

Edirne'nin Enez ilçesinde hareket etmediği ve nefes almadığı şikayetiyle hastaneye getirilen 23 günlük bebek hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle'de yaşayan 23 günlük A.D.U, ailesi tarafından hareket etmediği ve nefes alamadığı şikayetiyle Enez Devlet Hastanesine getirildi.
Bebek, burada yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Keşan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili anne ve babanın ifadesine başvuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:19 - Kaynak: AA
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