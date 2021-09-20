Son dakika haberleri... Edirne'de, husumetlisini sokak ortasında tabancayla öldürdü - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Y.A. (16), daha önceden aralarında husumet bulunan Fatih Gökçen'i (26), çıkan tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün gece 23.30 sıralarında Yenimescit Mahallesi Şehit Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan Fatih Gökçen ve Y.A., Şehit Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde karşılaştı. İkili arasındaki başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Y.A., belinden çıkardığı tabanca ile Gökçen'e 3 el ateş açtı. Fatih Gökçen, karın, kasık ve ensesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Gökçen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gökçen'in cenazesi otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Y.A. ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.