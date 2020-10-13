Son dakika haberleri! Edirne'de kahvehanede oyun oynatan işletmeciye ceza kesildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Edirne'de kahvehanede oyun oynatan işletmeciye ceza kesildi
13.10.2020 19:35
Son dakika haberi... Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede oyun oynatan işletmeciye para cezası kesildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede oyun oynatan işletmeciye para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kovid-19 denetimleri kapsamında Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'ndeki bir kahvehanede oyun oynandığını belirledi.
Ekipler işletme sahibi E.D'ye 3 bin 183 lira ceza uygulandı.
E.D'nin yapılan Ulusal Yargı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusunda silahlı tehdit suçundan aranmasının bulunduğu tespit edilerek gözaltına alındı.
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