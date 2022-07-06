Yangın, öğle saatlerinde Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba ile Süleymandanişment köyleri arasında bulunan ormanda, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Edirne Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerince bölgeye 6 arazöz, 2 dozer, 1 tanker, 2 ilk müdahale aracı, 1 arama- kurtarma aracı ve 2 helikopter yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Edirne'de ormanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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