Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala 'ya giden H.A. idaresindeki 22 ACG 234 plakalı otomobil, Beyendik Kavşağı'nda S.A. idaresindeki 16 FB 854 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan N.A. ve M.A. ile hafif ticari araçtaki R.B., A.K. ve A.H.A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Edirne'de kavşakta kaza: 5 yaralı - Son Dakika

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