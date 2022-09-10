Son dakika haberleri... EDİRNE'DE OTOMOBİL KAMYONETE ÇARPTI 2 YARALI

EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesi yolu Küçükdöllük köyü yol ayrımında otomobilin panelvana çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 araç sürücüsü yaralandı. Tedavileri için hastaneye kaldırılan 2 sürücüden otomobil sürücüsü E.E.,'nin daha önce polis ekipleri tarafından alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Kaza Lalapaşa ilçesi yolu Menekşesofularköyü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Lalapaşa ilçesinden Edirne istikametine 22 DA 123 plakalı aracı otomobile ile giden E.E., Küçükdöllükköyü yol ayrımına geldiği sırada İ.S, idaresindeki 22 HZ 476 plakalı panelvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü E.E. ve yan yatan panelvan içinde bulunan sürücüsü İ.S., yaralandı. Yaralılardan E.E., kendi imkanları ile hastaneye giderken İ.S.'de haber verilmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken otomobil sürücüsü E.E.'nin arkadaşının kiraladığı araçla kaza yaptığı öğrenildi. E.E.'nin daha önce karıştığı başka kazada alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu öğrenildi.Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.