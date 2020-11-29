Son dakika haberleri! Edirne'de polis, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Edirne'de polis, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı

29.11.2020 01:08
Son dakika haberleri! Edirne'de polis, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı, System.String[]

Son dakika haberine göre EDİRNE'de polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında gece denetimleri gerçekleştirdi.

EDİRNE'de polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında gece denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde birçok vatandaşı durduran ekipler, izni olmadan araçlarıyla sokağa çıkanlar hakkında tutanak tuttu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 ile 10.00 arasında getirilen sokağı çıkma kısıtlamasında Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de denetimlerini sıklaştırdı. Kentin belirli bölgelerinde uygulama yapan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında tutanak tuttu. Özellikle kentin ana arterlerinde asayiş ve trafik uygulaması yapan ekipler sokakta olmaması gereken birçok vatandaşı da durdurarak cezai işlem uyguladı.Şüpheli görülen kişilerin üzerlerinde arama yapan polis ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.


Son dakika haberleri! Edirne'de polis, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı
Son dakika haberleri! Edirne'de polis, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı
Son dakika haberleri! Edirne'de polis, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı
Son dakika haberleri! Edirne'de polis, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı
Son dakika haberleri! Edirne'de polis, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı
Son dakika haberleri! Edirne'de polis, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı
Son dakika haberleri! Edirne'de polis, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı
Son dakika haberleri! Edirne'de polis, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı
Son dakika haberleri! Edirne'de polis, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı

Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Edirne'de polis, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı - Son Dakika


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