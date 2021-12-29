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Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu - Son Dakika

Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu

29.12.2021 02:48

Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu Araçların mahsur kaldığı sel felaketinde birçok ev ve bahçe de sular altında kaldı Sel mağduru aileler, üst kattaki komşularına sığındı Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak yağış nedeniyle derenin taşması...

Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu

Araçların mahsur kaldığı sel felaketinde birçok ev ve bahçe de sular altında kaldı

Sel mağduru aileler, üst kattaki komşularına sığındı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edilirken, evini bırakmayan aileler ise eşyalarını kurtarmak için seferber oldu. Çamaşır makinesi ve birçok eşyayı masa üstüne koyup önlem aldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Pazartesi gecesi başlayan sağanak yağış, Salı gecesine kadar yaklaşık 24 saat aralıklarla etkisini artırarak devam etti. Şiddetli yağışla birlikte ilçe merkezinde bulunan Kırkkavak Deresi de yatağından taştı. Dere kenarında bulunan onlarca evde su baskını yaşandı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar Edirne İl AFAD, 112, emniyet ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kurtarılarak misafirhanelere yerleştirildi.

"Araçlar mahsur kaldı, bahçeler suya gömüldü"

Kırkkavak Deresinin yakınında bulunan birçok evin bahçesi ve bodrum katları suya gömüldü. İtfaiye ekipleri su tahliyesi gerçekleştirdi. Şiddetli su akıntısı nedeniyle birçok köy yolu da ulaşıma kapatıldı. Yolun kapalı olmasına rağmen yoldan geçmek isteyen bir otomobil su akıntısına kapıldı. Araç sürücü bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

"Selde mahsur kalan aile, eşyalarını kurtarmak için seferber oldu"

Sel felaketinin yaşandığı Atatürk Mahallesi'nde sel sularının evlerinin balkonuna kadar ulaştığı aile, evinden dışarı adım dahi atamadı. Suyun evin içerisine girmesine ramak kala aile, başta elektronik eşyalar olmak üzere ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu. Çamaşır makinesini masanın üzerine koyan aile diğer eşyaları da koltukların üzerine koyarak önlem aldı. Ev sahibi Mehmet Ciğerci, sel felaketi yaşanınca ne yapacağını bilemediklerini belirterek, evde kullandıkları eşyaları kurtarmak için önlem aldıklarını söyledi. Çamaşır makinasını masanın üzerine koyduğunu anlatan Ciğerci, endişeyle yağışı takip ettiklerini ifade etti.

"Sel mağduru aileler, üst kattaki komşularına sığındı"

Kırkkavak Deresi yakınında evleri bulunan vatandaşlar, sel sularının evlerine girmesine ramak kala üst kattaki komşularına sığındı. Geceyi komşularında geçireceklerini ifade eden aileler, endişeli olduklarına değindi. Komşusunu evinde misafir eden Canan Engel, "Alt katlarda mahsur kalan komşularımız kepçeyle tahliye edildi. Komşularımız da bu gece bizde misafir olacaklar" dedi.

Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu
Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu
Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu
Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu
Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu
Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu
Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu
Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu
Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu
Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu
Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu

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Uzunköprü, Edirne, AFAD, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu - Son Dakika
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