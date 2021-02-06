Son dakika haberleri! Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücüye 4 bin 519 lira ceza - Son Dakika

Son dakika haberleri! Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücüye 4 bin 519 lira ceza

06.02.2021 20:31
Son dakika haberleri! Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücüye 4 bin 519 lira ceza, System.String[]

Son dakika haberler: Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve aracıyla ağaca çarpan alkollü sürücüye 4 bin 519 lira ceza uygulandı.

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve aracıyla ağaca çarpan alkollü sürücüye 4 bin 519 lira ceza uygulandı.

Barutluk Mahallesi'nde, A.Ç'nin kullandığı 22 KD 450 plakalı otomobil, ağaca çarptı. Ardından kaldırımda seyreden araç, yol kenarındaki yükseltiye çarparak durabildi.

Polis ekipleri, kısıtlamayı ihlal eden ve alkollü araç kullanan sürücüye 4 bin 519 lira ceza uyguladı. A.Ç'nin ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

A.Ç, gazetecilerin sorusu üzerine, alışverişten evine dönerken kaza yaptığını söyledi. Kazada yaralanmadığını belirten A.Ç, "Bende bir şey yok, önemli olan o." ifadesini kullandı.

Gazetecilere çekim yaptıkları için de tepki gösteren sürücü, daha sonra polis merkezine götürüldü.

Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücüye 4 bin 519 lira ceza - Son Dakika


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