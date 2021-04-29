Öğrencisinin Celal Şengör'e sorduğu soru ve Şengör'ün cevabı sosyal medyada gündem oldu

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Kim, sözünü tutmayan parti yetkilisini idam etti

Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim