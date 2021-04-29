Edirne'de trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Zeki Duman, askeri törenle defnedildi.
Tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İpsala ilçesine bağlı Turpçular köyünde düzenlendi.
Duman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve gazinin yakınları katıldı.
Kaynak: AA
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