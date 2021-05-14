Son dakika haberleri... Edirne'de tüfekle köpek öldüren gazeteci, adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika

EDİRNE'de pompalı tüfekle sahipli köpeği vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci K.U., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte muhabirlik yapan K.U.'nun yanındaki 6 yaşındaki oğluna iddiaya göre köpek saldırdı. K.U. da ruhsatlı pompalı tüfeğini alarak 4 yavrusu olduğu belirtilen köpeği vurarak öldürdü. Hayvanseverlerin şikayeti üzerine K.U., polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.U., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'OĞLUMA SALDIRDI'Olayın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan K.U., köpeğin yürüyüş yaparken oğluna saldırdığını söyledi. K.U., açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Benim yıllardır kendi köpeklerim olduğunu ve şu anda da 8 aylık bir kurt köpeğimin olduğunu herkes bilir. Söz konusu olayda, 6 yaşındaki oğlum bisikleti ile ve ben de köpeğim ile evimizin yakınında sokakta yürüyüş yapıyorduk. Bu sokak köpeğini daha önce mahallemizde görmemiştim. 6 yaşındaki oğluma feci şekilde saldırması sonrası bu talihsiz olay yaşanmıştır. Daha sonra detaylı bir paylaşım daha yapacağım ama şu kadarını söylemek istiyorum şu an da ben suçlanıyorum çünkü buradayım muhatabım. Peki oğlumun geleceğini karartacak bir yara alması ya da daha da felaket bir durum olması durumunda sözde sahipli olan bu sokak köpeğinin sahibi çıkacak, muhatap bulabilecek miydim? Kararı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."YAVRU KÖPEKLERİN BAKIMI YAPILDI

Öldürülen köpeğin 4 yavrusunun bakımını ise belediye üstlendi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin anneleri öldürülen 4 yavruya müdahale ettiğini, bakımlarını gerçekleştirdiğini söyledi. Tanrıkulu, belediye olarak yavrulara bakmak istediklerini ama çok sayıda vatandaşın kendilerini arayarak onları sahiplenmek için başvuru yaptığını söyledi. Sosyal medya aracılığıyla bir anda kamuoyu gündemine oturan konunun çok üzücü olduğunu kaydeden Tanrıkulu, "Sahiplenen vatandaşlarımıza belediye olarak biz de destek vereceğiz, yavruların bakımını takip edeceğiz. Bu olaya anlam vermek imkansız. Bir insanın bunu üstelik de herkesin önünde yapmasını nasıl anlatabilirim, kelime bulamıyorum" şeklinde konuştu.