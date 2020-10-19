Son dakika haberleri... Edirne'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Yapılan aramada 12 gram bonzai maddesi ve uyuşturucu satışından edildiği belirlenen 2 bin 200 liraya el konuldu.

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