Son dakika haberleri... Edirne'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Edirne'de, düzenlenen operasyonda 12 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gelen ihbarı değerlendirerek şüpheliler S.O. ve S.O'nun evinde arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramada 12 gram bonzai maddesi ve uyuşturucu satışından edildiği belirlenen 2 bin 200 liraya el konuldu.
Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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