Son dakika haberleri: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından 2 evde yapılan aramada 650 gram esrar ve 21 gram eroin ele geçildi, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan istihbari çalışma sonucunda iki adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yenimescit Mahallesi Ensar Sokak'ta oturan T.O. ile Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları'nda yaşayan İ.K.'nin evlerinde arama yaptı. T.O.'nun evinde yapılan aramada 57 kilitli poşet içerisinde 21 gram eroin, 2 fişek bonzai, İ.K.'ye ait evde ise 650 gram esrar ve 1 fişek eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, T.O. ve İ.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.O., tutuklanarak, cezaevine konuldu.