Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma sonrası 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 31 gram esrar, 3,4 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.