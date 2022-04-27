Son dakika haberleri... Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

27.04.2022 15:25
Son dakika haberleri... Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Son dakika haber: EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan FETÖ şüphelisi N.T., tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan FETÖ şüphelisi N.T., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla FETÖ soruşturması kapsamında aranan N.T.'yi Keşan ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. N.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Polis, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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