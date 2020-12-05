Edirne'de Gala Gölü Milli Parkı yakınlarında hayvanseverler tarafından yaralı bulunan tilkinin tedavisine başlandı.
Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hayvanseverler Gala Gölü yakınlarında yaralı bir tilki buldu.
Gala Gölü Milli Parkı Şefliğine getirilen tilki, ekipler tarafından İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine teslim edildi.
Yaralı tilkinin tedavisi sürüyor.
- Kaynak: AA
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