Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hayvanseverler Gala Gölü yakınlarında yaralı bir tilki buldu.

Edirne 'de Gala Gölü Milli Parkı yakınlarında hayvanseverler tarafından yaralı bulunan tilkinin tedavisine başlandı.

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