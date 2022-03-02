Son dakika haberleri: Edirne'de "Yunusların" uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Edirne'de "Yunusların" uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

02.03.2022 10:56
Son dakika haberleri: Edirne'de "Yunusların" uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber... Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü "Yunuslar" olarak anılan Motosikletli Polis Amirliği ekipleri Huzur Sokak'ta M.C.D. ve H.B'yi durdurdu. Şüphelilerden M.C.D'nin yere attığı paketten 0,73 gram eroin olduğu değerlendiren uyuşturucu çıktı.

Polisleri görünce elinde poşetle kaçan R.D'de evinin giriş kısmında elindeki poşeti saklamaya çalışırken yakalandı. Yapılan incelemede poşette 32 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi.

Üç zanlı da gözaltına alındı.

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Yere atılan bir paket, torbacıyı ele verdi Yere atılan bir paket, torbacıyı ele verdi

Uyuşturucu, Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Edirne'de 'Yunusların' uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Edirne'de "Yunusların" uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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