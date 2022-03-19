Son dakika haberleri: Edirne'deki silahlı kavgayla ilgili bir kişi daha tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Edirne'deki silahlı kavgayla ilgili bir kişi daha tutuklandı

19.03.2022 11:47
Son dakika haberleri: Edirne'deki silahlı kavgayla ilgili bir kişi daha tutuklandı

Son dakika haberler: Edirne'nin Keşan ilçesindeki iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan bir zanlı daha tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan bir zanlı daha tutuklandı.

İzzetiye köyünde yakalanan şüpheli A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Birlik Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde 16 Mart'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıkmış, başından yaralanan M.K, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı. Firari şüpheli A.K. İzzetiye köyünde yakalanmış, evinde ve aracında bıçak, pompalı tüfek, 3 fişek ile boş kartuş ele geçirilmişti.

YORUMLAR
500
Edirne'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü Edirne'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü Araç içinde sıkışan sürücü feci şekilde can verdi Araç içinde sıkışan sürücü feci şekilde can verdi

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Edirne'deki silahlı kavgayla ilgili bir kişi daha tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
11:48 Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşları hakkında istenen ceza belli oldu
11:46 Oğlunun sevgilisine tecavüz edip, intiharına neden olan adam hakim de patladı: Karından da mı utanmadın?
11:28 İşgal sonrası ilk canlı yayında bir anda ortadan kaybolunca herkes şaşırdı! Putin, teknik kesinti kurbanı oldu
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 11:53:38. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Edirne'deki silahlı kavgayla ilgili bir kişi daha tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement