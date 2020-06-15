Son dakika haberleri... Edirne'deki tarihi cami

Edirne'deki tarihi Hasan Sezai Camisi'nin ahşapları, brandayla sarılıp özel donanımlı ekip tarafından ilaçlanarak kurtlardan arındırıldı.

İçerisinde büyük ölçüde ahşap işlemelerin yer aldığı, 18. yüzyıl yapılarından Hasan Sezai Camisi'ndeki halıların üzerinde çok miktarda ahşap kırıntıları gören imam, durumu Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Elle ilaçlama yöntemi denenmesine rağmen ahşap bölümlerde meydana gelen kurtlardan kurtulmak mümkün olmadı.

Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda, caminin bir süre ibadete kapatılarak sızdırmaz ilaçlama (fümigasyon) yöntemiyle bu sorundan kurtulabileceğini belirtti.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı iş birliğiyle daha önce de pek çok tarihi yapının kurtlanma problemini çözen bir firmayla anlaşıldı.

Firma öncelikle camiyi 2 bin 560 metrekarelik branda ile tamamen kapattı. İçeriye uzaktan müdahaleli ilaçlama tüpleri yerleştirildi. Zehirli olması nedeniyle ilacın dışarıya sızmaması için yoğun güvenlik önlemi alındı. Daha sonra içeri yerleştirilen tüplerden, içeriye kontrollü gaz verilmeye başlandı.

Dalgıç maskesi ve tüpü taktılar

Bir buçuk gün boyunca içeride tutulan ilaç, fanlar aracılığıyla kontrollü olarak dışarı alındı. Dalgıç maskesi ve oksijen tüpüyle camiye giren ekip, pencereleri açıp caminin havalanmasını sağladı.

Firma yetkilisi Öztan Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları inceleme sonrası sülfür florit kimyasalıyla içerideki diğer malzemelere zarar vermeden fümigasyon yaptıklarını anlattı.

Güngör, kullanılan kimyasalların oldukça zehirli olduğunu, bu nedenle havalandırma sırasında, tüplü dalışlarda kullanılan tam yüz maskesi kullandıklarını ifade etti.

İşlemin başarıyla sonuçlandığını belirten Öztan Güngör, daha önce de Ayasofya, Topkapı Sarayı gibi tarihi binalarda, tarihi kayıklarda ve tarihi yerlerde fümigasyon yaptıklarını kaydetti.