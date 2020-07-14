Son dakika haberleri! Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Son dakika haberleri! Edirne'den kısa kısa

Son dakika haberi: Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında resim ve şiir yarışması düzenledi.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında resim ve şiir yarışması düzenledi.

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Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, müdürlüğe bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile görevli personeller arasında düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, düzenlenen programla verildi.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin Türk milletinin birlik ve beraberliğiyle önlendiğini belirtti.

Türkiye'nin konumu ve zenginlikleri dolayısıyla sürekli dış güçlerin hedefi halinde olduğunu ve 15 Temmuz gecesi Türk milletine darbe girişiminde bulunulduğunu hatırlatan Özbaş, "Bugüne kadar emellerine ulaşamayan şer güçler, bundan sonra da emellerine asla ulaşamayacaklardır. Birliğimize, bütünlüğümüze kastedenler, ölümü göze alan kahraman milletimizden gerekli cevabı almıştır. Vatan uğruna şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ödül programına katılan 15 Temmuz gazisi Yavuz Kurban da 15 Temmuz akşamı Ankara'da yaşanılanları ve yaralanıp nasıl gazi olduğunu çocuklara anlattı.

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'nun mesajı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Helvacıoğlu, mesajında, 15 Temmuz'da Türkiye'yi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen FETÖ üyelerine karşı büyük bir demokrasi zaferi kazanıldığını belirtti.

Türk milletinin birlik ve beraberliğine yapılan saldırıların her zaman aynı cevabı aldığını vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde halkımızın çelik iradesi karşısında bu işgal güçleri, unutulmaz bir yenilgiye uğramıştır. O gün, demokrasimize, birliğimize ve kardeşliğimize kasteden bir darbe girişimine en yüksek düzeyde cevap verilmiştir. O gün, hür iradesini asla başkalarına teslim etmeyen, vatanını ve milletini canından aziz bilen, bir milletin tarihin altın sayfalarına bir yenisi eklenmiştir. Netice itibariyle Türkiye'nin dört bir yanında verilen mücadele, tarihin en anlamlı ve en kahramanca direnişlerinden biridir. Her türlü zorlukları aşarak kurduğumuz devletimizi, birlik ve beraberlik içinde, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur.

Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Bu anlamlı günün yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi esenlik dilekleriyle anıyor, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzü kutluyorum."

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:07 Kaynak: AA

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