Son dakika haberleri! Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının sağlık çalışanları için "meslek hastalığı" kabul edilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Prof. Dr. Altun, Tabip Odası Lokali'nde yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, salgının etkisini artırarak devam ettiğini söyledi.

Hastalarla ilk temasta bulunanların sağlık çalışanları olduğunu belirten Altun, "Bu nedenle birçok ülkede sağlık çalışanlarının toplumun diğer kesimlerine göre 4-5 kat daha fazla Kovid-19 ile hastalandığı, hatta ülkemizde olduğu gibi bazı ülkelerde de 10 kattan fazla hastalanma riski taşıdıkları saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının Kovid-19 hastalığı 'mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıktır', bunun için Kovid-19, sağlık çalışanları için meslek hastalığıdır." ifadelerini kullandı.

Uzunköprü'de Kovid-19'la mücadele

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Becan, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin ilçe genelindeki çalışmalarının düzenli olarak devam ettiğini belirtti.

Salgınla mücadelede önlemlerin titizlikle yürütüldüğünü aktaran Becan, vatandaşların belirlenen kurallara uyarak mücadeleye destek vermeleri gerektiğini belirtti.