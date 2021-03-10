Son dakika haberleri... Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Son dakika haberleri... Edirne'den kısa kısa

10.03.2021 10:41
Son dakika haberleri... Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Trakya Üniversitesi (TÜ) Araştırma Görevlisi Dr. Seda Karagöz Zeren, Avrupa Bilimsel İş Birliği Projesi'nde görev almak üzere araştırmacı olarak seçildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Araştırma Görevlisi Dr. Seda Karagöz Zeren, Avrupa Bilimsel İş Birliği Projesi'nde görev almak üzere araştırmacı olarak seçildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Ana Bilim dalında görev yapan Zeren, Türkiye'de ilk olarak turizm alanında "blokzincir" teknolojisinin kullanımını konu alan "Finansal Ödemeler Sisteminde Blok Zincir Uygulamaları: Turizm Sektöründe Akıllı Kontratlar Dizaynı" başlıklı doktora tezini tamamladı.

Zeren, Avrupa Bilimsel İş Birliği Projesi'nde görev almak üzere araştırmacı olarak seçildi. Projede görev alacak Zeren, proje kapsamında işletmelerde dijital dönüşüm süreçlerinin etkilerinin incelenmesi adına çalışmalar yürütecek.

TÜ öğretim üyesi Dural "En iyi sunum" ödülüne layık görüldü

Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Baran Dural, "Avrasya Dil ve Sosyal Bilimler (ECLSS)" konferansında "En İyi Sunum" ödülüne layık görüldü.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dural, Kosova'nın Gjakova kentinde bu yıl 11'incisi düzenlenen ECLSS konferansında "En İyi Sunum" ödülünün sahibi oldu.

Dural, çevrimiçi olarak düzenlenen konferansta "Yerli ve Yabancı Sinemada Melodram Türü" başlıklı bildirisiyle, bilim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu "En İyi Sunum" ödülünü kazandı.

Konferansa, 20 ülkeden yaklaşık 150 bilim insanı bildirileri ile katıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Karagöz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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