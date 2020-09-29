Son dakika haberleri: Edirne geneli jandarma ekiplerinden korona denetimleri - Son Dakika

Son dakika haberleri: Edirne geneli jandarma ekiplerinden korona denetimleri

Bir son dakika haberine göre Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında belirtilen yerlerde "Sağlık için hepimiz için" mottosu ile genel olarak denetimler yapıldı.

Son dakika haberleri: Edirne geneli jandarma ekiplerinden korona denetimleri, System.String[]

Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında belirtilen yerlerde "Sağlık için hepimiz için" mottosu ile genel olarak denetimler yapıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eylül 2020 ayı içerisinde maske takmadığı tespit edilen ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 48 şahıs hakkında toplamda 43 bin 200 TL, sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 7 şahıs hakkında toplam 22 bin 50 TL, karantina kuralına uymayan 12 şahıs hakkında toplam 37 bin 800 TL olmak üzere toplan 67 şahsa 103 bin 50 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Ayrıca karantina kurallarına uymayan 12 şahıs hakkında TCK 195. Maddesi uyarınca adli işlem yapılarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi. - EDİRNE

Son dakika haberleri: Edirne geneli jandarma ekiplerinden korona denetimleri
Son dakika haberleri: Edirne geneli jandarma ekiplerinden korona denetimleri
Son dakika haberleri: Edirne geneli jandarma ekiplerinden korona denetimleri

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türk Lirası, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Edirne geneli jandarma ekiplerinden korona denetimleri - Son Dakika

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