Edirne Kent Konseyi'nden tarihi hamam ve hanın Selimiye Meydan Projesi'ne alınması talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Kent Konseyi'nden tarihi hamam ve hanın Selimiye Meydan Projesi'ne alınması talebi

05.04.2022 13:32

Edirne Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak, Selimiye Meydanı yanında bulunan Mezit Bey Hamamı ve Havlucular Hanı'nın "Selimiye Camisi ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi"ne dahil edilerek düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Edirne Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak, Selimiye Meydanı yanında bulunan Mezit Bey Hamamı ve Havlucular Hanı'nın "Selimiye Camisi ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi"ne dahil edilerek düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Çolak, kent konseyinde düzenlenen basın toplantısında, Selimiye Meydanı'ndaki birinci ve ikinci etap çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Meydanın yanında yer alan tarihi hamam ve çarşının Selimiye Meydanı'ndan bağımsız düşünülemeyeceğini ifade eden Çolak, bu alanların da elden geçirilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Hamam ve hanın Selimiye'ye yakışır şekilde düzenlenmesi gerektiğini aktaran Çolak, şunları kaydetti:

"Mezit Bey Hamamı'nın oradaki duvarı çok çirkin. Eskiden de olan bir duvar. Zaman içinde değiştirildi mi tam bilemiyoruz. Mezit Bey Hamamı ve Havlucular Hanı, aslında Selimiye sınırları içerisinde olan bir ada. Fakat Selimiye alan düzenleme projesi dışında bırakılmış. Neden bırakılmış anlaşılır değil. Tepkiler olunca, o çirkinleri görünce tekrar ele alındı. Sanırım projeye üçüncü bir etap kapsamında dahil edilecek. Oranın mutlaka sokak iyileştirmeleri gibi, Selimiye'ye uygun bir takım düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz."

"Halk ekmek makul fiyatın üzerinde kaldı"

Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Erdoğan Yanılmaz ise Edirne Belediyesince başlatılan halk ekmek uygulamasının yaygınlaştırılması ve fiyatının indirilmesini talep ettiklerini belirtti.

Açıklanan halk ekmek fiyatlarının beklentileri karşılamadığını aktaran Yanılmaz, "Halk ekmek fiyatının ramazan ayı süresince 2 lira 50 kuruştan 2 lira 25 kuruşa düşürüldüğü açıklanmıştır. Halk ekmek fiyatı düşürülebiliyorsa, bu fiyat daha aşağı seviyelere de indirilmeli ve tüm yıl boyunca devam ettirilmelidir." diye konuştu.

Edirne Kent Konseyi'nden tarihi hamam ve hanın Selimiye Meydan Projesi'ne alınması talebi
Edirne Kent Konseyi'nden tarihi hamam ve hanın Selimiye Meydan Projesi'ne alınması talebi
Edirne Kent Konseyi'nden tarihi hamam ve hanın Selimiye Meydan Projesi'ne alınması talebi

YORUMLAR
500
Chuhuiv kentinde bombardıman sonucu bazı evlerde büyük hasar meydan geldi Chuhuiv kentinde bombardıman sonucu bazı evlerde büyük hasar meydan geldi Akdeniz Belediyesinin borçlanma talebi CHP ve HDP'li meclis üyelerince reddedildi Akdeniz Belediyesinin borçlanma talebi CHP ve HDP'li meclis üyelerince reddedildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Kent Konseyi'nden tarihi hamam ve hanın Selimiye Meydan Projesi'ne alınması talebi - Son Dakika


Son Dakika
14:35 İtalya'da koyun sürüsüne bekçilik yapan çoban köpekleri, ormanda karşılaştıkları genç kızı parçaladı
14:30 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açtığı 1 milyon liralık tazminat davası hakkında konuştu: Bir daha aç dava
14:12 Bunu da gördük! Ünlü market zinciri, çürümeye yüz tutmuş meyve ve sebzeyi "olgunlaşmış" diye indirimli satmaya başladı
14:11 'Midyeci Ahmet'in ile boşandığı eşi arasında marka kavgası: Bu işe benim kolyemi satarak başladı
14:06 Hayatını kaybeden Nisa bebeğin sokağa terk ediliş anı saniye saniye kameralarda!
14:03 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? İlhan ile Büşra'nın ilişkisini öğrenen Kadir ne tepki verecek?
13:27 Halis Serbest'ten 'Bergen' filminin yapımcısına tazminat davası: Ölüm tehdidi aldığını iddia ediyor!
13:59 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, öğretmen ve sağlıkçılara atama sözü: Bizim dönemimizde çözülecek
13:54 Genç adam "Eşim müstehcen giysilerle dans videoları çekip, Tiktok'a yüklüyor" dedi ve boşanmak istedi
13:50 Putin ve Çeçen lider Kadirov'un arası bozuldu! Kremlin hedef haline geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 14:45:46. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne Kent Konseyi'nden tarihi hamam ve hanın Selimiye Meydan Projesi'ne alınması talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement