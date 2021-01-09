Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sessizlik hakim. Cadde ve sokaklar boş kalırken izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmadığı gözlendi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla başlatılan kısıtlama, 11 Ocak Pazartesi günü 05.00'te sona erecek.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde kısıtlama ve sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet ve İstasyon caddeleri boş kaldı. İnsanların zaruri ihtiyaçları dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları gözlendi.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Ekiplerin denetimleri devam ediyor.