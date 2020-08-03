Son dakika haberleri | Edirne-Kırklareli yolunun İnece-Ürünlü kesimi açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Edirne-Kırklareli yolunun İnece-Ürünlü kesimi açıldı

Bir son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kırklareli'ndeki son programında Edine-Kırklareli yolunun İnece-Ürünlü kesiminin açılışını gerçekleştirdi.

Son dakika haberleri | Edirne-Kırklareli yolunun İnece-Ürünlü kesimi açıldı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kırklareli'ndeki son programında Edine-Kırklareli yolunun İnece-Ürünlü kesiminin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yenilikçi, atılımcı ve dev projeleri cesaretle hayata geçiren güçlü bir siyasi gelenekten geliyoruz diyen Bakan Karaismailoğlu, "Ne mutlu bizlere ki, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, son 18 yılda, kara, hava, demir ve denizyolları ile birlikte tüm iletişim ve haberleşme sektörlerine yaptığımız yatırımlarla ciddi mesafeler kat ettik. Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkemizin bütünsel kalkınma hedeflerine, Cumhuriyet ruhuna yakışan gelişmiş bir ulaştırma ağı ve altyapıya erişmek. İnşallah gençlerimizle, çocuklarımızla Cumhuriyet'in ikinci yüz yılına adım atarken, onlara hep daha iyisini verebilmek için canla başla çalıştığımızı görecekler ve ülkeleri ile iftihar edecekler. İnanıyoruz ki, attığımız bu güzel adımları vatan sevgisiyle dolu yürekleriyle her zaman daha ileriye taşıyıp bizleri gururlandıracaklar. Gözlerimiz dolarak, göğsümüz kabararak onların başarılarını hep birlikte izleyeceğiz" dedi.

"İhracatımız artacak, artan ihracat üretimi tetikleyecek, ekonomimiz daha da büyüyecek"

Dünya ekonomisinde dengelerin değiştiğini Türkiye'nin de büyük fırsatlarla karşı karşıya olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin kuzey-güney ve doğu-batı ekseninde bulunduğu konum, hazırlıklarımızı arzu ettiğimiz hızla tamamladığımızda bizi, bölgemizde bir lojistik süper güç haline getirecek. İhracatımız artacak, artan ihracat üretimi tetikleyecek, ekonomimiz daha da büyüyecek, hayatımıza daha fazla refah getirecek ve zenginliğimize zenginlik katacak. Bu nedenle, bugün Kırklareli'nde, bir başka gün Siirt'te, Amasya'da Çanakkale'de Erzurum'da, Mersin'de ve Muğla'dayız.

Köprülerimizi, havaalanlarımızı, yollarımızı, limanlarımızı dünyanın gıpta ettiği pek çok mega projeyi büyük bir heyecanla hayata geçiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki, attığımız her adımın, koyduğumuz her bir tuğlanın ülkemizin geleceği açısından bir hedefi ve anlamı var" diye konuştu.

"Hayata geçen gün her proje, bölgesinde yaşayan insanımızın adeta kaderini değiştirdi"

"Projelerimizin sizlerin hayatındaki bu dönüştürücü etkilerine şahit olmak, çalışmalarımızda bize heyecan ve güç veriyor" diyen Bakan Adil Karaismailoğlu, "Hayata geçen gün her proje, bölgesinde yaşayan insanımızın adeta kaderini değiştirdi. Nasıl mı? Projeler, bulundukları yeri yatırımlar için cazibe merkezine dönüştürürken, yeni iş yerleri açılmaya başlıyor. Bu durum ürün ve hizmet üretimini, dolayısıyla istihdamı tetikliyor. Ardından nitelikli insan gücünü sağlayacak eğitim kurumlarımız devreye giriyor. Eğitim kurumları sosyo-kültürel hayatı canlandırıyor. O bölgelerdeki gençlerimiz gelişen dünyayla her geçen gün biraz daha yakınlaşıyor. Sonrası, zenginlik, refah, çağdaş ve kaliteli bir yaşam" şeklinde konuştu.

"Kırklareli'nde 430 kilometreye yakın yol iyileştirme ve yapım çalışması gerçekleştirdik"

"Kırklareli, tarihi, doğası ve kültürüyle ülkemizin göz bebeği şehirlerinden biri olarak her daim önceliklerimiz arasında" diyen Bakan Karaismailoğlu, "2003-2020 arasında Kırklareli'nde 430 kilometreye yakın yol iyileştirme ve yapım çalışması gerçekleştirdik. Aynı dönemde 420 kilometreye yakın demiryolu hat yenilemesi yaptık. Bugün Kırklareli'nde 300 bini aşkın hızlı internet abonesi bulunuyor. Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'ı içine alan Trakya Bölgesi Avrupa ile Asya'yı bağlayan uluslararası yolların geçiş noktasında bulunması stratejik öneme sahip. Trakya bölgemize, bu ayrıcalıklı konumdan dolayı, karayolu altyapısı, limancılık, havayolu ve demiryolu bağlantıları açısından ayrı bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. 2003-2020 yılları arasında Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'ı kapsayan Trakya bölgemize 85 milyar 772 milyon liralık yatırım yaptık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, halen yapımı devam eden İstanbul ile Edirne arasındaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projemiz en önemli projelerimizden biri. Projenin; 55 kilometresi Edirne, 62 kilometresi Kırklareli, 68 kilometresi İstanbul, 44 kilometresi de Tekirdağ il sınırları içerisinde kalmaktadır. 229 kilometrelik hat, saatte 200 kilometrelik hıza uygun, çift hatlı, elektrikli, yük ve yolcu taşıma yapabilecek. Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi de 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşecek. Çevreye duyarlı olarak yapımını sürdürdüğümüz projemiz ile bölgedeki kara ulaşım yoğunluğu azalacak, böylece demiryolu ulaşımı artacak dolayısıyla kazalar ve hava kirliliği azalacak. Proje ile bölgede üretilen sanayi ürünlerinin ihracat imkanları artacak, imalat sanayisine gerekli olan hammaddenin taşınması sırasında oluşacak lojistik maliyetleri azalacak. Bu proje tamamlandığında, İpek Demiryolu güzergahının ülkemizden geçen bölümü, Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından biri olacak" dedi.

"Proje ile, yıllık ortalama günlük trafik sayısı 3 bin 650 olan 12 kilometrelik yol, 1 kilometre daha kısalacak"

Açılışı yapılan yol konusunda da bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, "Kırklareli ve Edirne şehirlerine yönelik önemli karayolu yatırımlarımızdan olan toplam, 47.5 kilometrelik Edirne-Kırklareli Yolu, Doğu-Batı koridoru D-20 aksının önemli bir parçası. Bu yolumuzun, 2x2 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında yenilenen güzergahta 8 kilometrelik kesimi tamamlanmış ve hizmete açılmıştı. Edirne-Kırklareli Yolu'nun bugün açılışını yaptığımız bölümü, Projenin 9 ile 20'nci kilometreleri arasında, İnece Beldesi ve Ürünlü Köyü varyantları, 6 adet hemzemin kavşak ile birlikte,

İnece Dere Köprüsü, Dolapdere Köprüsü, Bostanlı Üst Geçit Köprüsü'nü içine alan 11 kilometrelik kesimidir. Bu kesimdeki ulaşım süresi 15 dakikadan 5.5 dakikaya indirilirken, yapılan düzenlemelerle can ve mal güvenliği konusunda tüm riskler ortadan kaldırılmış oldu. 11 kilometrelik kesimin sağladığı yıllık zaman tasarrufunun mali değeri 13 milyon lira. Akaryakıt tüketiminde de yıllık 2 milyon lira tasarruf sağlanacak. Proje ile, yıllık ortalama günlük trafik sayısı 3 bin 650 olan 12 kilometrelik yol, 1 kilometre daha kısalacak. Bu sayede karbon emisyon salınımında 874 ton azalma sağlanacak. Yeni yolumuz sayesinde Trakya daha temiz bir havaya da kavuşacak. Kısacası, bu yol projesi ile, Edirne-Kırklareli şehirlerimiz arasındaki seyahat daha hızlı, daha konforlu, ekonomik ve çevreye duyarlı olarak gerçekleşecek. 47.5 kilometrelik Edirne-Kırklareli Devlet Yolu'nun tamamı, 2021'de halkımızın hizmetine açıldığında inşallah ekonomik yaşam ve istihdama daha büyük katkıları olacak" diye konuştu.

"Tek arzumuz kalkınma hamlemize devam etmek"

Bakan Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yollar, tıpkı akarsular gibi, geçtikleri yerlere canlılık getiriyor. Ticareti, üretimi, istihdamı geliştiriyor. Kültürel alış verişi artırıyor. Hükümetlerimiz döneminde, tüm ulaşım ve iletişim modlarına toplam 880.2 milyar liralık yatırım yapılmasının sebebi budur. Çünkü bir ülke, kalkınırken, ancak her şehriyle, her ilçesiyle, kasabasıyla ve köyüyle birlikte kalkındığında büyük ve çağdaş bir ülke olabilir. Tek arzumuz kalkınma hamlemize devam etmek, bu güzel vatana ve kıymetli vatandaşlarımıza layık olarak, gelecek nesillere daha büyük ve daha güçlü bir ülke bırakabilmektir."

Konuşmaların ardından Bakan Adil Karaismailoğlu, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve diğer protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek yolun açılışını yaptılar. - KIRKLARELİ

Adil Karaismailoğlu, Kırklareli, Edirne, İnece, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 06:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Edirne-Kırklareli yolunun İnece-Ürünlü kesimi açıldı - Son Dakika

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