Edirne merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, doktor, komiser, akademisyen, yasama uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların aralarında bulunduğu 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Elazığ, Malatya, İzmir, Adıyaman, Konya, Bartın ve Kırıkkale'de başlatılan operasyon sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Edirne merkezli FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturmasında 21 şüpheli hakkında yakalama kararı - Son Dakika