Son dakika haberleri... Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturmasında 21 şüpheli hakkında yakalama kararı - Son Dakika

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara , İstanbul , Elazığ , Malatya , İzmir , Adıyaman , Konya , Bartın ve Kırıkkale 'de başlatılan operasyon sürüyor.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, doktor, komiser, akademisyen, yasama uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların aralarında bulunduğu 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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