Son dakika haberleri: Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütünün "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.G. ve S.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İtirafçı oldukları öğrenilen diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir hafta önce Ankara, İstanbul, Afyonkarahisar ve Tekirdağ'da düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına almıştı.