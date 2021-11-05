Son dakika haberleri... Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Edirne merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan doktor A.T, gelir uzmanı S.D, eski kaymakam Y.O, C.K. ve meslekten ihraç edilen müfettiş S.E. tutuklandı.

Etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenilen diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Bursa, Isparta, Iğdır, Afyonkarahisar, Balıkesir ve Bolu'da 26 Ekim'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 14 zanlı ifadelerinin alınması için Edirne'ye getirilmişti.