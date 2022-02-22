Son dakika haberleri | Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı

22.02.2022 16:05
Son dakika haberleri | Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında avukat, polis, müfettiş, uzman, asker, mühendis ve akademisyenlerin de bulunduğu 13 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Ağrı, Kayseri, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Denizli, Gaziantep ve Adıyaman'da başlattığı operasyon sürüyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı - Son Dakika


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