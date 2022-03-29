Son dakika haberi! Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Edirne merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında özel sektör çalışanı, polis, astsubay ve uzmanların da bulunduğu 10 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Afyon ve Tekirdağ'da başlattığı operasyon sürüyor.