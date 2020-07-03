Son dakika haberleri... EDİRNE Mor ekmek ve simitten sonra yufka üretildi - Son Dakika

Mor ekmek ve simitten sonra yufka üretildi

EDİRNE'de mor ekmek ve simitten sonra girişimci Ebru Sakin(39), tarafından mor yufka üretildi.

İstanbul Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından 12 yıllık çalışmalarla üretilen ve birçok kronik rahatsızlığa iyi geldiği belirtilen mormiks ürününün ekmekten ve simitten sonra, Edirne'de yufkası da üretildi. KOSGEP'den aldığı kredi ile yufka imalathanesi kuran Ebru Sakin, daha önce mor ekmek ve simit yapıldığını ve kendilerinin de araştırma yaptıktan sonra işyerinde mor yufka üretmeye başladığını söyledi. Müşterilerinden olumlu tepkiler aldıklarını belirten Sakin, "Ürünün bir çok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Genetiği ile oynanmış ürünler yerine amacımız organik ürün sunabilmek bu sebeple tüketiciye mor yufkayı sunmaya karar verdik, Daha önce üretilen mor ekmeği bilenler var ama bilmeyenler mor yufkayı görünce şaşırıyor. Mor yufkanın yanı sıra ondan yaptığımız gözleme ve sigara böreği de büyük ilgi görüyor" dedi.

İşyerinde gelen müşteriler, ekmek ve simitten sonra üretilen mor yufkalara yoğun ilgi gösterdi.