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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi - Son Dakika

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi

04.02.2022 09:57
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

İlçe merkezindeki Adalet Meydanı'nda bulunan anıtın gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Anıtı saran alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Saldırının ardından Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece kimliği belirsiz kişiler, Uzunköprü Adalet Meydanı'nda Adalet Anıtı'mızı yaktı. Olay yerindeyim. Nöbetteyiz. Adalet her karanlığı dağıtır, yakılıp yıkılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil." ifadelerini kullandı.???????

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada 3 Şubat saat 23.55 sıralarında Hükümet Konağı arkasında bulunan Adalet Heykeli'nin yandığının öğrenilmesi üzerine, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını tamamen söndürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Olaya ilişkin yapılan tahkikatta kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu iki şüpheli tespit edilmiş ve savcı talimatı ile gözaltına alınmış olup işlemleri devam etmektedir." denildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi

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Uzunköprü, Hisarcık, Edirne, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi - Son Dakika
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