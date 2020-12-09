Son dakika haberleri... Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, şehit aileleriyle online görüşüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, şehit aileleriyle online görüşüyor

09.12.2020 12:35
Son dakika haberleri... Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, şehit aileleriyle online görüşüyor, System.String[]

Son dakika haberler... Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehit aileleriyle online görüşüldüğünü bildirdi.

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehit aileleriyle online görüşüldüğünü bildirdi.

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgınla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Edirne'de de ek tedbirler alınarak salgınla mücadelede kararlı şekilde sürece katkı sunulduğunu aktaran Çiftçi, "Malum olduğu üzere bu zorlu süreçte yapılan mücadele hepimiz zorluk ve sıkıntılar yaşıyoruz. Bunca zorluk ve sıkıntı elbette olağanüstü sürecin doğrudan etkisinden kaynaklanıyor. Bunu biliyoruz. Bu sıkıntılı süreci aşmak için yapılan her türlü mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Alınan her türlü tedbire riayet ediyoruz. Hiç şüphe yok ki her şeyin başı sağlık." ifadelerini kullandı.

Dernek üyelerinin sağlığına zarar gelmemesinin her şeyden önemli olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu sebepten dolayı pandemi sürecinin başlaması ile birlikte ailelerimizin aylık toplantılarını iptal ettik. Şehitlerimiz için dualarımızı evlerimizden okumaya başladık. Şehit defin törenlerine düşük yoğunlukta ve kontrollü katılmaya çalışıyoruz. Aramızdan ayrılan şehit ve gazi yakınlarımızı son yolculuklarına sadece başkan düzeyinde temsil ediyoruz. Derneği her gün 11.00 ila 12.00 arasında sadece bakım onarım ve temizlik için açık tutuyoruz. Edirne Valiliği tarafından alınan her tedbire harfiyen uyuyoruz. Bu zor ve sıkıntılı süreçte ailelerimizin bizden kaynaklanan bir hata yüzünden mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Yüz yüze görüşmeleri tercih etmiyoruz. Zorunlu olan yönetim kurulu toplantılarını dijital ortamda tartışıyor ve karara bağlıyoruz. Ailelerimiz ile irtibatı sıkı tutmak ve irtibat halinde olmak için dijital olarak haberleşiyoruz.

Acil durumlarda bu dijital grup üzerinden bir birimizi haberdar ediyoruz. Önce sağlık diyoruz. Maske, mesafe ve temizlik ile bunu destekliyoruz. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Onların kıymetli emaneti anne ve babalarının ellerinden hürmetle, evlatlarının gözlerinden sevgiyle öpüyoruz."

Faruk Çiftçi, Çiftçi, Edirne, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, şehit aileleriyle online görüşüyor - Son Dakika


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